前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

【正常發揮】強推莫德納第二劑「混打高端」

對於莫德納可能混打高端的爭議，前民進黨立委郭正亮怒稱，陳時中不要低估這件事的政治衝擊，「為什麼第一針打莫德納的人不能打BNT？憑什麼擋我？」光是這句話，大概民進黨就倒了！

國內目前只開放醫護可AZ混打莫德納，是否開放莫德納與BNT混打以及給民眾AZ混打莫德納？陳時中13日表示，目前施打疫苗「沒有要打的這麼混啦，還是要有一定的規定」，外界專家的各種建議都有，還是要本於相關科學證據與專家建議來做。

陳時中當日說，目前還未核准mRNA疫苗混打，主要是因還沒有足夠的科學證據，當然未來若科學證據越來越多，也會希望疫苗能夠混打，這樣運用起來也會更為靈活。並表示未來等莫德納到貨後，會盡快安排給第二劑民眾接種。

不過陳時中15日在記者會說，將來是否會開放混打高端？還要看專家如何討論。「理論上mRNA的疫苗混打次單位蛋白質疫苗是OK的，但因為我們目前還不知道這樣的情況，因此要啟動相關研究看是否可行」，至於是否會開放混打，必須看實際施打後的效果如何，做一些互相比較，得到結果後詢問專家意見，討論施打方式。會啟動研究是研究單位根據他們的學養與知識判斷，且人體試驗倫理委員會（IRB）都已通過層層檢視，一定是因計畫主持人認為學理上可走才會啟動。

陳時中也強調，混打試驗不見得要國外有，台灣才跟著做，否則台灣永遠沒辦法走在最前面。

郭正亮15日在中天電視政論節目《正常發揮》怒稱，既然要混高端做實驗，為什麼不混BNT做看看？兩個效果比一下，讓莫德納孤兒有比較，「不敢比嘛，不是嗎？」

至於貨源的理由，郭正亮也說，BNT貨源問題也不大，任何實驗要有對照組，既然要做混打，請科學一點，就莫德納混打高端、莫德納混打BNT，兩個比比看，數據都公開給300多萬人看一下！

郭正亮表示，歐美做過的混打實驗，AZ+BNT、AZ+莫德納，這兩個他們是推薦的。BNT+AZ效果不好，莫德納+AZ效果也不好。加AZ都不好，「你敢加高端？請問你的標準是什麼？」

郭正亮透露，他跟王世堅提到，莫德納孤兒第二劑可能會被迫打高端，王世堅回應，最近選民服務，一天到晚被問，第一劑打莫德納的人目前打不到第二劑！郭正亮跟王世堅說，可能要他們打高端，讓王世堅很驚訝。

郭正亮強調，陳時中不要低估這件事的政治衝擊，到時候民眾一定會有權利說，為何第二劑不能打BNT？「為什麼第一針打莫德納的人不能打BNT？憑什麼擋我？」光是這句話，大概民進黨就倒了！