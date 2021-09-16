高端疫苗混打莫德納臨床試驗可望下周收案，由於國外並無mRNA混打次單位蛋白質疫苗案例，引發質疑，對此陳時中回應不見得國外有先例才能做，「不然台灣永遠無法走在前面」，遭PTT鄉民酸「世界果然跟不上台灣」、「部長金句再+1」。

陳時中表示，莫德納混打高端，在學理上可行，但依舊必須經過驗證，觀察是否可行。但由於國際目前尚無混打案例，學理上可行判斷是如何做出的，對此陳時中說，是根據研究單位的學養與知識判斷，且也通過人體試驗倫理委員會層層檢視。

陳時中說，相關實驗不見得要由國外先做，台灣才能做，不然台灣永遠沒辦法走在前面，實驗主持人認為學理可行，才會往這方向走，陳時中也強調，混打目前仍在實驗評估，要等到專家審議與建議，才會實施策略。

但由於莫德納短缺，不少人認為混打高端是為了幫300萬莫德納第二劑「孤兒」解套，鄉民紛紛痛批：「世界果然跟不上台灣」、「台灣果然NO.1」、「阿中金句再+1」、「遇到高端就轉彎」、「2類全部打完2劑莫，然後拿台灣人民來實驗」、「是在國土煉成嗎，太神啦」。台北市長柯文哲也看不下去，直言高端連單打三期都沒做，現在就要混打，完全超出他對醫學的理解。