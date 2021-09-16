衛福部長陳時中15日表示將評估混打高端的可能性，對疫苗接種政策投下震撼彈，只要專家審查討論沒問題，未來不排除第二劑混打高端疫苗。胸腔科醫師蘇一峰今在臉書發文感嘆，幾個月前自己提倡AZ能混打mRNA疫苗被罵，如今混打高端卻被說是走在世界最前端。

國內對於疫苗混打的討論已久，蘇一峰醫師在臉書發文，幾個月前提出好幾篇國外混打數據提倡AZ能混打mRNA疫苗時，一些人大罵「數據太少，幹嘛拿自己當白老鼠試驗混打」，現在預備莫德納混打高端，這些人卻大讚「台灣是全世界難波萬，走在最前端」，讓他忍不住反諷「說好的白老鼠呢？」

陳時中部長15日在疫情記者會上指出，莫德納混打高端在學理上是可行的，即便國外沒有mRNA混打次單位蛋白質疫苗的案例，但相關試驗不見得要國外有才能做，要不然台灣永遠沒辦法走在最前面。

台北市長柯文哲聽聞莫德納混打高端一事，質疑高端疫苗連臨床三期都還沒做完，現在已在做混打實驗，「不知道這要算第幾期？」柯也直言這種作法已超越自己正式醫學訓練的理解範圍，「Beyond my understanding」。