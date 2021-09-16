iPhone 13昨(15日)在蘋果發表會首度亮相，其中最受到關注的莫過於iPhone 13 Pro的新顏色「天峰藍」，同時也因為與網紅直播主「天峰」撞名，被戲稱為「牙控車藍」。只是天峰本人似乎對此不堪其擾，昨晚就因為開直播被網友不斷追問「有賣iPhone 13天峰藍嗎」，當場爆氣開嗆：「再問的我全封鎖！」

天峰直播極具個人風格，因賣遙控車但發音激似「牙控車」爆紅，直播影片時常被網友後製惡搞。如今蘋果推出新色「天峰藍」，更因為撞名直播主天峰，被網友戲稱「牙控車藍」，掀起話題不斷。

只是天峰昨晚開直播，就不意外地遭網友留言狂問「有賣iPhone 13天峰藍嗎」，讓他賣東西賣到一半突然爆氣，「牙起來」開嗆網友：「我沒有賣iPhone 13，再問的我全部封鎖，你妹的！」叫大家要買iPhone 13去手機店買，不要來他直播亂。

「吵死了！我這邊又不是手機店，問我有沒有賣iPhone 13有病是不是啊，有病去看醫生。」天峰突如其來的爆氣之舉，也再次引發PTT網友熱議，紛紛留言「笑死」、「牙起來」、「笑死，那些人真的很故意XD」、「天降流量的哏還接不下來！怪不得牙齒對郎造」。

直播主天峰昨也在臉書粉絲團PO文感嘆，表示自己活著好累，每天都有很多壓力，不解為何每個人都要針對他以前的事情，他現在只想好好賺錢還債，為何很多人都要把他逼到走投無路呢？「我現在只想好好過一個穩定的生活，希望沒有任何事情不要來影響我打擾我。」