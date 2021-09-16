大陸央視一名女記者王冰冰，因甜美外型、清新氣質被封為最美女記者、新一代國民情人，近年人氣急速竄升，在微博有470萬粉絲數，日前她參加真人秀節目，直接在鏡頭前大方秀素顏，31歲真實狀態意外引發一陣熱議。

王冰冰日前錄製真人秀節目《你好生活》，在節目組的要求下，她一起床就被補捉到最真實的模樣，後來有個橋段是要參與潛水活動，為了呼籲不要用化妝品、防曬乳等，造成對海洋環境有害，她二話不說直接選擇素顏。

王冰冰素顏肌膚有些暗沉，但膚況還是很好。（圖／翻攝自微博）

王冰冰為了不汙染海洋環境，素顏潛水。（圖／翻攝自微博）

而素顏的王冰冰，五官雖不如化妝立體，肌膚看起來較暗沉一點，但看得出膚況還是很好，笑容也依舊甜美，整個人更自然清純，更有鄰家氣質，就算素顏，狀態依舊相當好，不少網友看了直誇「這也太嫩了」、「素顏太純淨太乖了吧」、「這不就是小朋友嗎」、「素顏還是很好看啊」。

事實上，大陸央視電視台因為沒有濾鏡、燈光效果，而有「照妖鏡」之稱，不少明星在央視鏡頭下都會崩壞，可王冰冰就算在照妖鏡底下工作，仍有超高顏值，加上甜美聲音、流利口條，以及紮實的專業知識，讓她火速爆紅，而90年後出生的她，目前擔任記者採訪工作兼任新聞播報，已圈粉一大波粉絲。