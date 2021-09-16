美食外送興起，加上疫情爆發，就連平常不愛吃外食的民眾也開始仰賴外送員。一名男網友透過UberEats點了披薩，順手再加點一瓶70元的雪碧，餐點送來後卻崩潰了，因為雪碧竟然只是一瓶330cc罐裝的。

男網友在臉書《爆怨2公社》PO文，表示自己透過UberEats，點了一份夏威夷披薩，接著又順手點了雪碧，一共花了410元，其中雪碧就要70元。

原PO崩潰表示，加點雪碧花了70元，拿到的卻是超商賣20元、330cc的罐裝雪碧，質疑自己被當盤子。(圖／爆怨2公社)

沒想到餐點抵達後，他拿出來一看，發現雪碧竟然只是罐裝330cc的，在一般超商20元就能買到，若是跟網購平台下訂，一箱24罐甚至不到300元就有，平均一罐只要15元。讓他崩潰氣得大喊：「好歹給我寶特瓶的吧，這要70欸...」。

文章曝光後，網友紛紛留言：「不錯了啦，餐廳裝在玻璃杯變150」、「被當盤子了，幫QQ」、「挖靠，這披薩店被抽35%一樣賺翻」、「笑死，70外面可以買3000cc，你只有300cc」、「我上次去咖哩店，10元可樂被收50，現在好瘦多了」、「太扯了，夜店都沒那麼貴」、「這種外面賣50就很扯了，竟然還賣到70」，但也有人認為單純是店員拿錯，並非真的這麼坑。