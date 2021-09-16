美國從阿富汗撤軍後，國際政治學界與媒體對此問題的分析引來大量有關台灣問題的討論。美國學者奧莉安娜．馬斯特羅(Oriana Mastro)近來連續發表有關大陸對台灣動武，引起美國學術的熱烈討論與回應。學者們評論其觀點時認為，美國堅守「一個中國」政策是防止台海戰爭最重要的原則，只要守住這一點，大陸領導人不會冒著成功機率不高的風險來發動戰爭。因此台海軍事戰略上可以模糊，但政治上必須絕對清晰。

在史丹佛大學弗里曼．斯波利國際問題研究所中心(Freeman Spogli Institute for International Studies Stanford University)擔任研究員的馬斯特羅在美國《外交事務》期刊發表文章《台灣的誘惑─北京為何要對台動武》（2021年7月/8月刊），也在近日於《紐約時報》發表《美國從阿富汗撤軍對台灣意味著什麼》專文，引起美國學界熱烈討論，反應出近年來隨著中國軍事力量增長，美國各界對於台海發生戰爭的高度憂慮。

美國學者舉1945年美日沖繩島戰役為例來說明兩棲登陸作戰的高難度，認為大陸在10年內要成功軍事佔領台灣會相當困難。圖為共軍兩棲登陸演習。（圖／微博@東部戰區)

馬斯特羅指出，華盛頓在中共對台動武上出現恐慌情緒，對美國和台灣都極為不利，許多人都認為美國甚至應該改變過去的「戰略模糊」政策。而對台海發生戰爭的高度憂慮促使美國削弱其長期奉行的「一個中國」政策，反而因此導致北京被迫對台動武的機率大增。

昆西治國方略研究所東亞項目的研究員瑞秋．奧德爾(RACHEL ODELL)與麻省理工學院國際研究中心的艾立克．赫金博薩(ERIC HEGINBOTHAM )兩名學者對馬斯特羅的立論回應稱，事實上兩岸間的戰爭風險並不高，衝突風險也容易控管，美國必須要通過加強台灣自衛能力，調整亞太地區軍事策略，並強化「一個中國」政策，就能維持台灣海峽的穩定。

大陸兩棲艦隊目前總噸位為40萬噸，戰艦也不具備能支援岸上部隊的大型火炮。（圖／中國軍網)

馬斯特羅認為，大陸對台動武將有幾種選擇：直接攻打、封鎖、佔領離岸小島或者打擊特定政經目標，雖然有些看起來可能性較高，但其實風險都很大。但奧德爾與赫金博薩認為，北京不太可能嘗試其中任何一項，除非它感覺真的毫無退路才會採取這種手段。如果是直接攻打，至少未來10年內成功的可能性很低。大陸近幾年的軍事力量快速成長，可以在衝突一開始就對台灣與附近的美軍造成巨大破壞，但是仍然缺乏必要的海空力量。

學者評論指出，在對台作戰上可以拿1945年美日之間的沖繩島戰役來比較，當時美軍派出50萬人的軍隊，並出動1300艘、總噸數240萬噸的艦隊，其中包括22艘航空母艦、18艘戰列艦和29艘巡洋艦。相較之下，大陸兩棲艦隊目前總噸位為40萬噸，戰艦規模相對小得多，而且不具備能支援岸上部隊的大型火炮。運輸上雖然可以動用民船，但是民用船隻卸貨速度很慢，如果動用傘兵或直升機部隊，則很容易受到防空導彈攻擊。就算兩棲艦隊規模增加3倍，也會遇上反艦導彈的反擊，港口或機場也可能遭到破壞。除非台灣不戰而降，否則很難保證艦隊長時間在海面上的安全。

如果共軍攻打並佔領外島，可以表明中國大陸的決心，接下來就是看台灣、美國與全世界要如何回應這個既成事實。圖為共軍兩棲作戰演習。（圖／新華社）

至於採用封鎖措施讓台灣屈服，需要數月或數年時間，成功的可能性較小，在國際上的負面影響將會是災難性的。如果攻打並佔領外島，可以表明中國大陸的決心，接下來就是看台灣、美國與全世界要如何回應這個既成事實。中共決定佔領外島一定是政治目的，不致於只為要有軍事上的戰果就動武，也因此數十年來雖然容易做到，但始終未曾付諸實施。至於壓迫性的大轟炸，若從歷史上看，效果都很有限，政治經濟風險過高，國際聲譽影響難以估計。

此外，美台不必對大陸軍事實力快速增長反應過度，要用更加平衡的軍事和政治措施來促進和平穩定。華盛頓需要正確的政治戰略來配合軍事方面的調整，美台交往不應再進一步模糊「一個中國」政策，這美中外交關係正常化的核心，也是中國不會選擇動武的最重要因素。兩岸關係雖因台灣內部的政治情勢而起起伏伏，美國仍應該以戰略威懾和政治清晰，阻止中共冒險發動台海戰爭。