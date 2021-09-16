微風廣場20周年慶、微風南京8周年慶今（16日）起至10月3日登場，為歡慶生日快樂，今首日在微風廣場復興南路大門口邀來台北愛樂管弦樂團演奏弦樂版本生日快樂歌揭開序幕，16日至19日首4日還會在2館外四周發放周年慶限定氣球同慶。

微風廣場首6日限定，Simmons席夢思Q10雪潤綺力枕1對＋美眠枕巾2入，原價1萬7200元、特價7200元，限量20組。（微風提供）

這次周年慶除了滿千送百、來店禮、滿額禮，更推出周周抽周周送，微風積點禮遇會員於微風廣場、微風南京當日當館每累滿6000元可抽獎，9月24日抽4名價值近4萬元的桃園大溪笠復威斯汀行政套房平日一泊一食住宿券、10月1日抽2名萬元奇美50吋聯網液晶顯示器、10月8日抽1名額度10萬元的長榮航空電子交換機票。

微風廣場獨家，JO MALONE LONDON經典居家蠟燭擴香組，價值7401元、特價6130元。（微風提供）

此外，期間使用Breeze Pay微風錢包當館累滿2萬元，至微風APP最新消息中指定活動頁面登記，有機會抽歷年來送最高的會員點數200萬點，等於購物金20萬元。

微風南京首6日限定，Keds KICKSTART刺繡雛菊綁帶休閒鞋-白，原價2490元、特價990元，限量20雙。（微風提供）

首4日綁定Breeze Pay微風錢包，單筆消費滿5萬元，加碼送微風會員點數1萬點，單筆滿10萬元加碼送3萬點。首6日微風積點禮遇會員刷聯邦銀行微風聯名卡，當日累滿3萬元加贈「電子酬賓券300元」；刷指定銀行信用卡當日累滿3萬元加贈「電子酬賓券200元」，每會員每日限領1次，兌完為止。

微風南京獨家，MUJI空氣清淨機，原價1萬3900元、特價8999元。（微風提供）

另，周慶期間微風廣場與Uber推出專屬消費體驗，憑消費滿5萬元發票可兌換Uber乘車優惠，單趟最高折抵100元，優惠共2次，共可折抵200元。