國際原油價格攀升激勵能源股，加上美國一系列樂觀經濟數據顯示，通膨已經見頂，且經濟復甦依然強勁，提振了投資人情緒，美國股市3大指數今天收紅。
道瓊指數終場上漲236.82點，或0.68%，收在34814.39點。
標準普爾500指數上揚37.65點，或0.85%，收在4480.70點。
那斯達克指數揚升123.77點，或0.82%，收在15161.53點。
費城半導體指數則攀升16.37點，或0.47%，收在3465.76點。（譯者：陳正健）1100916
國際原油價格攀升激勵能源股，加上美國一系列樂觀經濟數據顯示，通膨已經見頂，且經濟復甦依然強勁，提振了投資人情緒，美國股市3大指數今天收紅。
道瓊指數終場上漲236.82點，或0.68%，收在34814.39點。
標準普爾500指數上揚37.65點，或0.85%，收在4480.70點。
那斯達克指數揚升123.77點，或0.82%，收在15161.53點。
費城半導體指數則攀升16.37點，或0.47%，收在3465.76點。（譯者：陳正健）1100916
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