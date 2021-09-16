立陶宛外長藍斯柏吉斯訪問華府，今天赴美國國務院與國務卿布林肯會晤。布林肯表示，立美兩國是強健夥伴，在共同防禦安全上團結一致，對抗中國經濟脅迫，也堅定捍衛民主。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天上午11時10分左右步入美國國務院，與布林肯（Antony Blinken）進行會晤。兩人先在鏡頭前發表簡短談話，隨後進行閉門會議；藍斯柏吉斯約莫中午時分搭車離開，結束約1小時會面行程，並未接受現場守候媒體採訪。

布林肯在會前表示，他很高興能歡迎藍斯柏吉斯來到國務院，兩人過去曾有機會在北大西洋公約組織（NATO）見面，也多次進行通話。

布林肯指出，立陶宛與美國是非常強健的北約夥伴，兩國在共同防禦安全上團結一致，對抗包含來自中國的經濟脅迫，也堅定捍衛民主，包括在白俄羅斯。他當面讚許藍斯柏吉斯，「不只在立陶宛是民主人權的有力支持者，在世界各地都是」。

藍斯柏吉斯則說，他很高興能來到美國國務院，尤其今天適逢國際民主日，美國、立陶宛能在這天重申彼此在世上捍衛民主、自由與人權的承諾，別具象徵意義。

他表示，立陶宛對捍衛民主自由有些許了解，畢竟立國是個年輕民主政體，30年前才重新建國，他認為協助其他努力想做一樣事情的國家，是件正確的事。

立陶宛因為允許台灣以「台灣」為名設立代表處，近來面臨中國外交、經濟等多方打壓。布林肯8月21日親自致電藍斯柏吉斯，表示在立陶宛面臨中國脅迫性作為之際，美國對立國的支持如「鐵一般堅定」（ironclad）。

藍斯柏吉斯當時推文感謝美方支持，並強調中國強力施壓無法被接受，立陶宛與美國將在外交事務進一步協調合作。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）事後發布兩人會議摘要，內容雖沒明確提到台灣，但布林肯在會中強調，在立陶宛面臨恐影響區域穩定、安全及經濟繁榮的地緣政治挑戰之際，美國會堅定支持立國，面對中國脅迫，美國對立陶宛的支持如鐵一般堅定。

此外，普萊斯表示，兩人強調會建立強健美歐合作，推進跨大西洋及全球和平、繁榮、安全、民主與人權。他們也談論要協助立陶宛加強供應鏈韌性，擴展雙邊經濟合作。

除與布林肯會晤外，藍斯柏吉斯昨天前往美國國會，分別拜會參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、參議院外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch），兩場會面台灣都是重點議題之一。

梅南德茲昨天推文表示，他與藍斯柏吉斯談論立陶宛勇敢支持台灣所做的努力。里契也指出，兩人昨天會面談到多項議題，包括要抵制中共，讓台灣有發聲機會。