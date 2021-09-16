台灣莫德納庫存見底，超過300萬人至今苦等不到第二劑，台大醫院人體試驗倫理委員會最快下周開始進行莫德納混打高端臨床試驗，10月底將有初步結果，前台大感染科醫師林氏壁表示，這個試驗學理上是有可能成功，但問題是高端疫苗本身的數量也不多，何況我們買了那麼多莫德納，假如都能如期到貨，其實根本不太需要用到混打高端。

林氏璧在電視節目《關鍵時刻》上表示，次單位蛋白疫苗在全世界的進展都比較慢，Novavax有很多困難至今還未上市，因此也還沒有去做相關的混打研究，但學理上莫德納混打高端的實驗有可能會成功，但問題是高端疫苗的量也沒有多少。

林氏壁指出，台灣買了500多萬劑莫德納疫苗，假如都可以如期到貨的話，其實就不用使用高端來混打第二劑。不過，他認為這件事情的解方，國際上較常見的解決方式就是混打另一種mRNA的疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，莫德納混打高端學理上是可行的，雖然國際間尚無mRNA疫苗混打次單位蛋白質疫苗的案例，但能啟動相關研究都是通過層層檢視的，「混打試驗不見得要國外有，台灣才跟著做，否則台灣永遠沒辦法走在最前面。」