中秋連假將至，行政院副院長沈榮津15日召開「穩定物價小組」會議，瞭解應節物資供應情況，並責成農委會適時調節市場貨源、嚴密監控市場行情，確保農產品供應無虞。此外，為穩定國內鋼價，已請鋼鐵公司須優先滿足國內業者需求。

此次會議討論中秋節民生物資、農產品產銷預警系統與即時調節機制、營建工程物料價格變動及因應對策等議題。農委會表示，已盤點各項應節農產品，包括文旦柚、茭白筍、玉米、豬肉、秋刀魚、白蝦、文蛤等節前供應情形，並加強調配市場供需。

行政院消保處則表示，針對去年與今年相同品項月餅價格進行分析，結果顯示今年價格尚屬平穩。沈榮津請相關部會持續監測市場供需狀況及行情變動，落實調配供應措施，務必維持應景產品供應無虞、價格合理。

對於農委會所提「農產品產銷預警系統與即時調節機制」，沈榮津指出，中秋節即將來臨，對於應節蔬菜應提早布局，精準掌握需求並強化供給。請農委會運用大數據分析，確實掌握易產銷失衡品項與市場需求，透過產銷班等組織系統性推動計畫生產。

另外，在產銷資訊傳遞與政策宣導方面，沈榮津認為應善用農會或產銷班等在地基層組織，將農情調查、預警消息確實傳達至農民端，盼讓農民有合理收入安心生產、消費者可安心採購國產優質農產品。

農委會說明，精進做法為透過穩定供貨、預警措施、緊急因應三大軸心，推動生產面、資訊面、行銷加工面各項措施，有助緩解因天候衝擊或市場因素造成產銷失衡頻率。如因應8月水患影響，透過設施栽培及適時釋出滾動式倉貯蔬菜，維持農產品價格平穩及供應無虞。

經濟部則指出，國際鐵礦價格下半年起出現明顯下跌，煉鋼原料價格走跌，使鋼材價格漲勢趨緩或回落。沈榮津表示，為穩定國內鋼價，已協調鋼鐵公會及中鋼須優先滿足國內業者需求，並建立溝通交流平台，若有需料急迫，皆可透過平台因應處理。

同時，沈榮津指出公平會及法務部應密切掌握鋼價相關資訊，若有業者涉及聯合行為或異常囤積、哄抬等情形，應儘速查處、杜絕不法。