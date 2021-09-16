臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

高端昨日（15）啟動混打莫德納疫苗臨床試驗收案，衛福部部長陳時中表示，學理上兩款疫苗混打可行，即便目前國外還沒有mRNA混打次單位蛋白質疫苗的案例，但相關試驗不見得要國外有才能做，要不然台灣永遠沒辦法走在最前面。消息一出引爆網友怒火，有人更痛批：「這個人已經瘋了，拿人命開玩笑。」

綜合媒體報導，陳時中昨日在例行記者會表示，學理上兩款疫苗混打可行，但因為還不知道會出現什麼樣的情況，因此才要進行臨床研究看看是否可行，至於將來是否會開放混打高端？還要看專家如何討論。

陳時中也強調，混打試驗不見得要國外有，台灣才跟著做，否則台灣永遠沒辦法走在最前面。陳指出，實際上會不會將混打高端納入政策，還要經過專家審查討論，但「理論上mRNA的疫苗混打次單位蛋白質疫苗是OK的，但因為我們目前還不知道這樣的情況，因此要啟動相關研究看是否可行」。

此話一出，迅速點燃網友怒火，紛紛湧入臉書相關新聞連結留言：「這個人已經瘋了，拿人命開玩笑」、「真的是莫名其妙，第一劑莫德納沒得打，AZ第二劑混打莫德納，莫德納第二劑混打高端，你不是瘋了是什麼」、「連疫苗覆蓋率都已經吊車尾了，在講什麼瘋話？」「這個政府可能嫌自己做得還不夠爛」、「玩弄人民難怪不追貨，少少進少少到貨量最後喊疫苗夠了」。不僅如此，陳時中此言也引爆PTT論壇網友怒火，相關文章下方罵聲一片，不少人甚至怒爆粗口。