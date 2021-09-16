香港金融管理局與人民銀行宣布將於9月24日（本周五）開展債券通南向交易。債券通南向交易將為大陸內地機構投資者提供便捷及安全的渠道，通過內地與香港金融基礎服務機構的連接，投資香港債券市場。

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明說：「南向債券通」正式落地，代表了相關計畫發展的一個里程碑，有助鼓勵大陸機構投資者在未來積極投資香港市場。瑞銀作為中國金融市場開放的參與者和支持者，以及中國公司美元債市場的領先做市商，我們非常歡迎「南向債券通」上線，並期待隨著相關計畫逐步擴大，為內地機構投資者提供大力支持。

南向債券通通設有跨境淨流出額度，每年不超過5000億元人民幣，每日不超過200億元人民幣。南向通涉及內地資金流出，因此設立額度，以在風險可控下發展。

據了解，目前北向債券通平均每日成交為260億元人民幣；南向通運作在初期階段，預計每日200億元人民幣的額度應足夠。雙方監管機構會運行情況和市場需要，若需要增加額度，會作動態調整。

據台灣央行統計，在離岸人民幣市場中，目前香港至7月底的存款餘額達8208億元人民幣，仍然高居第一，其次為台灣8月的2378億元人民幣。