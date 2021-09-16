今、明2天午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣。（圖／翻攝自氣象局）

今、明午後有強對流發展，氣象專家吳德榮表示，可能有局部陣雨或雷雨，須防較大雨勢和劇烈天氣發生，中秋連假天氣則相對穩定。另根據最新各國模擬顯示，下週日（19日）起南海有熱帶低壓或颱風發展，但因距離台灣較遠，因此不致於會影響中秋連假天氣，不過屆時如果成颱，將會是今年第15號颱風「電母」。

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」上提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、明2天各地天氣晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣；清晨西南風與陸風輻合，西半部亦有局部陣雨或雷雨的機率。

根據最新各國模式模擬顯示，下週日（19日）起南海有「熱帶低壓」或「颱風」發展，但不至於影響中秋連假的天氣。（圖／翻攝自吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」）

至於下週日至下週三（19至22日）太平洋高壓增強天氣穩定，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫將達36度以上，要注意防曬、防中暑，只有山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，影響很小。

吳德榮說，根據最新各國模式模擬顯示，下週日（19日）起南海有「熱帶低壓」或「颱風」發展，如果成颱將是今年第15號颱風「電母」，目前各國模擬結果雖不完全一致，但都距離台灣很遠、且又朝中南半島前進，不致影響中秋連假的天氣。

氣象局表示，今天台灣西半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。明（17日）午後西半部、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。