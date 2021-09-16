台灣莫德納疫苗持續短缺，但已有308萬人接種第1劑，估約有兩百多萬人在9月底前就要屆滿10周，恐成「疫苗孤兒」；而台大醫院近日啟動莫德納混打高端的臨床試驗，民眾擔心第2劑恐被迫混打高端。消息一出引發網友熱議，有網友怒批「民進黨要硬幹就對了」，若到時候真的只能混打高端，寧願打一劑就好。

對於莫德納疫苗短缺，恐靠高端解套，國民黨立委林奕華昨（15）日在臉書提出質疑，衛福部是否計劃以莫德納混打高端，來增加高端施打率？她指出，截至14日統計，全台只打了71萬劑高端疫苗，佔整體預採購15%不到，且高端目前只有台灣的EUA，國際間都沒有混打高端的實驗，政府又想跟免疫橋接模式一樣，再度為高端量身定做？如果政府想讓莫德納和其他疫苗混打，為何實驗是混打高端，不是BNT或AZ？難道是要把滯銷的高端逼迫民眾至少替政府消費一劑？

根據美國疾病管制局13日發出的最新訊息，其中提到，不論莫德納或BNT，兩劑要打同廠牌，不要混打。資深媒體人李艷秋在臉書發文指出，這些訊息毫不保留的打臉我們的指揮中心；並怒批指揮中心，拜託不要再說這些幹話、空話，把美國疾管局的專家當塑膠嗎？以為台灣人是盲目吹捧政府內宣的井底蛙嗎？

台大醫院啟動莫德納混打高端的臨床試驗，已施打第一劑莫德納的民眾憂恐混打第二劑高端。（資料照／粘耿豪攝）

此事也在網路上引發熱議，PTT網友也想問，疫苗不夠大家都知道，現在要開始準備混打的風向測試，可是為什麼是混高端？怎麼不是往混輝瑞、AZ的方向走？且若真的開放莫德納混打高端，照之前的經驗，風向大概會變成「你打不到第二劑，是因為你挑疫苗」。

其他網友則說，「混打措施是因應缺疫苗，高端最不缺」「以為這樣就會有人願意打高端吧」「之後會突然買不到外國疫苗」「因為過期太多會非常難看」「因為只有高端滯銷啊，其他都是打不夠」「看似有選擇，其實沒得選」，且高端應該是唯一一種不用預約就能打的疫苗；另有人酸「民進黨的超前部署啊，世界怎麼跟得上」。

莫德納恐混打高端疫苗一事，引發網友討論。（圖／摘自PTT）

高端15日啟動混打莫德納疫苗臨床試驗收案，衛福部長陳時中昨表示，學理上兩款疫苗混打可行，即便目前國外還沒有mRNA混打次單位蛋白質疫苗的案例，但相關試驗不見得要國外有才能做，要不然台灣永遠沒辦法走在最前面；至於將來是否會開放混打高端？還要看專家如何討論。