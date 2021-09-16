犯下華山分屍案的凶手陳伯謙，性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成七大袋棄屍後還狂言要出書，台灣高等法院更一審日前考量他經鑑定可教化、治療，判決無期徒刑，當天聆判後他仍否認強制性交殺人，法官認為有羈押必要從10月3日起延長羈押2月。可抗告。

更一審表示，9月8日宣判後對陳男應否延長羈押為訊問，並聽取他及律師的意見；陳坦承有毀損屍體、遺棄屍體之犯行，但矢口否認有對高女強制性交殺人之行為，但依檢察官起訴書證據清單欄所載之各項證據在卷可證，他涉犯強制性交殺人重罪。

更一審指出，陳男經一審判處死刑、二審判處無期徒刑，倘最後判決結果非他所預期之罪刑，尚難期待他能服膺判決結果，其逃亡之誘因隨之增加，非予羈押難以確保審判、執行程序之順利進行，因此裁定從今年10月3日起延長2月。

陳伯謙2018年在華山草原搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，高 姓女子到草堂飲酒聊天，酒醉後遭陳性侵後勒斃，利用深夜分屍，隔 天清晨運到陽明山區棄置，他另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

一審台北地院將陳判處死刑，但二審高院認定符合自首，改判無期 徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審審理時，高女父親在法庭 上怒批他只是想到自己，很會演戲，請求將陳男判死。

更一審認為，經委託台灣司法心理學會鑑定，認為陳伯謙可藉由 矯正機關施予個別和團體心理治療，及生命教育課程，擬定心理治療 計畫後施予矯正治療，故有教化可能，因此對陳男強制性交殺人部分 ，選擇量處無期徒刑。可上訴。