經營綠豆及黃豆芽菜之種植及販賣的元品農產負責人孫振擎，將俗稱「保險粉」的低亞硫酸鈉，泡欲出貨之熟成綠豆芽菜，再販售到台北的傳統市場攤商、「海霸王」等餐廳，去年最高法院將他判刑1年定讞，他疑落跑遭逮回，服刑後，今年9月9日已獲假釋出監。

孫振擎與家人在2016年及2017年6月遭查獲前，每天凌晨在豆芽菜製造場，由孫振擎秤量低亞硫酸鈉份量，家人製成水溶液，倒入池內以浸泡欲出貨之熟成綠豆芽菜，之後再撈起綠豆芽菜出貨。

他們以日產約1000台斤之數量、及以每台斤8元之價格，分別販售至台北地區的傳統市場攤商、「海霸王」等餐廳，或自行在臺北市第一果菜批發市場販賣，犯罪所得70萬4000元。

去年7月，孫男遭判刑1年、併科罰金120萬元確定，須入監服刑，後來台北地檢署通知他入監，但他疑已落跑，檢方聲請沒收他當年保證金100萬元獲准，之後孫男被逮回入監執行，今年9月9日假釋，台灣高等法院也裁定將他假釋中付保護管束。可抗告。