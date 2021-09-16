陸委會主委邱太三昨表示，兩岸重啟談話有必要性和可能性，也需要就疫苗問題來做溝通，對於邱太三主動提及兩岸疫苗問題可溝通一事，中華民國商業總會理事長許舒博表示，他之前就曾向邱太三建議，兩岸應儘速協商疫苗相互認證，以免阻礙兩岸商業往來與交流。

中華民國三三企業交流會15日主辦「新情勢下兩岸經貿之挑戰及因應」講座，由邱太三進行專題演講，談到兩岸疫苗時，邱太三表示，大陸主要接種的科興、國藥兩款疫苗，雖然都有受到世界衛生組織（WHO）認可，但只是在緊急授權階段。至於要不要認可這些疫苗算獲得國際認可，兩岸也要做溝通。

對此，據港媒《中評網》16日報導，許舒博接受該報記者採訪時表示，一個多月前他就向邱太三建議，以台灣和大陸經濟依存度，根本不可能不溝通，如果真的不溝通，陸委會就沒有存在的必要性，雙方還是要想辦法恢復對話。

對於疫苗相互認證問題，許舒博表示，許多台企聯和台商都曾向他反應疫苗護照的構想，他也認同，兩岸確實需要就疫苗認證問題先溝通。