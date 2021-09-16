新冠病毒肆虐以來，各國為提高保護力，紛紛開放疫苗混打。南韓一名男網友表示，第一劑打AZ，近日施打輝瑞／BNT作為第二劑，不過接種後卻一連3天都流鼻血，睡覺時也止不住，枕頭上全是血跡，令他崩潰上網求助，不少網友懷疑應該是引發血栓副作用，並勸他趕緊去掛急診。

該名男子日前在社群平台《YGSU》分享一張滿是血的枕頭照，枕頭旁還有許多擦過鼻血的衛生紙團，並寫下「這是怎麼了？好幾天都一直流鼻血，睡覺的時候也止不住」，令不少網友看了大吃一驚，紛紛留言要他先去看醫生，其中一名網友更懷疑可能是疫苗引發的血栓副作用。

南韓一名男子AZ混打BNT後，連續3天鼻血止不住。（圖／翻攝自YGSU平台）

據《朝鮮日報》15日報導，男子施打第一劑AZ疫苗的5天內，有高燒不斷、胳膊疼痛、腳麻，呼吸困難、劇烈頭痛及畏寒等症狀，還因此去急診室就醫。沒想到第二劑混打BNT，竟又讓他連續3天都流鼻血，雖然最後有止住，但卻又出現心臟疼痛等問題，令他無奈地說「真的要再去醫院掛急診了」。

不過，自從南韓開放疫苗混打後，陸續傳出不少副作用，一名在忠清北道的57歲警察，5月打第一劑AZ疫苗，7月時混打BNT作為第二劑，沒想到卻出現嚴重不良反應，住進忠北大醫院血液腫瘤科病房，治療近一個月，轉院至首爾一家綜合醫院加護病房，仍不幸病逝，不過是否與疫苗有關，仍須進一步釐清。

★《中時新聞網》提醒您：病因未證實與疫苗有關

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