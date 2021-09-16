臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台北市市長柯文哲昨受訪稱，台灣已死了800人，政府若再推高端「政權都不保了」；衛福部部長陳時中則回應：「死800多人與高端有何關係？」柯聞言昨下午再撂重話回嗆：「死800多人跟高端無關，但跟你陳時中有關。」此話引發大批網友關注，其中不少人認同柯這句話「說得真好」。

柯文哲昨日在北市疫情例行記者會上，談到陳時中表示「死800多人與高端有何關係？」柯直言，這與高端無關「但跟你陳時中有關」。

針對買不到疫苗一事，柯文哲砲轟蔡政府疫苗政策全無規畫，他表示國際疫苗產地包括美國、德國、俄羅斯等多國，難道對岸能控制這些國家嗎？他之前就講過了「自己不會生就不要牽拖隔壁」，這個問題他已經氣到不行不想再回答了。

柯文哲重砲抨擊陳時中一段話，在網路獲得熱烈迴響，同時引起PTT論壇與臉書社群網友討論，紛紛湧入相關新聞下留言：「說得真好」、「總算有人說出我的心聲」、「柯P講話就是直率不做作」、「阿北說得好」、「疫苗政策真的是失德失能，只有執政者不承認」、「時鐘壞了」、「說我負責，然後球員兼裁判說無缺失」、「3+11時鐘說要負責 至今沒有 當然他錯」、「陳要是敢告就有趣了」。