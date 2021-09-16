由退輔會投資的「泛亞工程建設」公司前總經理張子文，涉嫌利用去年12月承辦桃園大園市地重劃工程時，勾結廠商秬豐公司，涉嫌編列不實的會計科目，浮報500萬元給秬豐，致泛亞損失500萬元，涉嫌違反《證交法》非常規交易、特別背信罪。台北地檢署15日指揮調查局台北市調查處兵分7路搜索，約談張男3人調查。檢察官訊後，16日凌晨諭知張以100萬元交保，並限制出境、出海，另黃、謝姓2名被告各以30萬元交保。

調查局獲報，指泛亞工程去年底承辦工程經費約12億4873萬元的「桃園市大園區菓林市地重劃工程」，該重劃區面積45.09公頃，因結合桃園國際機場、桃園捷運機場線及興建中的桃園捷運綠線等，並配合航空城計畫，屬於重大公共工程；當時擔任總經理的張子文，被檢舉涉嫌浮報工程費500萬元給包商秬豐。

涉案的張子文是於2018年12月接任泛亞公司總經理，泛亞公司在今年8月間公告，張子文因「個人因素」請辭解任總經理一職，不料僅離職1個多月就被檢調約談。

據網路資料顯示，泛亞工程建設公司主要是由法人股東退輔會、中鼎工程、台灣水泥、嘉新水泥、環泥投資及亞洲水泥等投資創建，公司成立57年。泛亞公司因退輔會是股東，公司不少主管是由退休將領擔任。

泛亞公司早期從泰國、關島、新加坡及中東等海外工程以至近10年來在國內承接高速公路、隧道、捷運、高速鐵路，以及民間大樓、工業廠房等多項重大工程。

調查局疑張男等人涉嫌違反《證交法》第171條第1項第2、3款非常規交易、特別背信罪嫌，報請北檢指揮偵辦，北檢昨指揮台北市調處搜索7處，約談張男3人。