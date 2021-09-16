53歲「趙哥」趙正平過去從事幕後工作，多年前參加《康熙來了》跟小S鬥嘴一炮而紅，上月他自曝和結婚6年的圈外妻子離婚，震驚眾人。昨(15日)他突然發文透露因身體不適，直言：「天有不測風雲，人有旦夕禍福，真的太對不起今晚的直播廠商！」令人擔心健康狀況。

趙正平2015年在《綜藝大熱門》公開婚訊，太太是圈外人身分保密，上月他突然在《綜藝大熱門》中再度公開婚姻近況，沒想到一脫口就是宣布已經離婚，他強調主因跟第三者或家暴無關，「坦白說我剛開始也很痛苦，因為我不曉得自己為什麼會選擇結束一段美好的婚姻」，承認是失敗的丈夫，坦言太過自私才讓婚姻告吹。

趙正平昨在醫院檢查了8小時才出院。（圖／翻攝自趙正平 趙哥臉書）

事後趙正平受訪表示，和前妻是在5月時完成離婚手續，目前雖然分居但關係仍好，他對前妻仍有感情，還愛著對方，不時仍會噓寒問暖，如果未來有機會還是想跟前妻復合。而昨他突然曬出自己掛著醫院的手環照片透露生了重病，對這兩天談好工作的製作單位很抱歉，必須取消通告。

趙正平發文。（圖／翻攝自趙正平 趙哥臉書）

昨晚他再更新近況，表示從昨天中午進醫院檢查將近8小時，終於可以出院，下周還要回診看病，但不願透露真實病情，許多媒體關心他也不想多說，「我要回家休息睡覺，真的有累到了，不想再說什麼啦，謝謝大家關心！」楊麗音、洪都拉斯、秀蘭瑪雅、吳淡如、炎亞綸等人也都留言希望他保重、早日康復，粉絲更說：「沒什麼比健康還重要，我認為廠商和製作單位都能體諒」。