自小客車與曳引車猛力撞擊後，車體嚴重扭曲變形，近乎全毀。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真）

一輛自小客車16日清晨行經宜蘭縣頭城鎮竹安橋時與一輛曳引車發生嚴重的事故。 （宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真）

今（16）日清晨5點半左右，一輛自小客車行經宜蘭縣頭城鎮竹安橋時，不知何故與一輛曳引車發生事故，自小客車「以小博大」的結果就是整輛車幾乎全毀，男性駕駛也因此受困嚴重變形的車體內，所幸在救難人員即時協助下順利拖困，並送往醫院急救。

今天清晨5點36分，宜蘭縣政府消防局勤指中心獲報，指頭城鎮竹安橋發生嚴重車禍事故，並有人員受困，勤指中心立即調派頭城分隊出動救護車1輛、消防車2輛，另外特種分隊也出動救助器材車1輛前往搶救。

救難人員抵達現場後發現自小客車經過猛烈的撞擊後，車體嚴重受損並扭曲變形，自小客車駕駛受困在車內動彈不得，所幸意識仍清楚，救難人員趕緊動用破壞器材將變形的自小客車車體予以切割破壞，這才將受困車內，疑似有骨折，雙腿及左手肘撕裂傷等傷勢的29歲男性自小客車駕駛順利救出，並緊急送往陽明交通大學附設醫院救治。

至於這起車禍的發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。