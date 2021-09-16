「宅神」朱學恒13日跨海送花給駐德代表謝志偉後，15日民進黨中常會上，總統蔡英文肯定第一線外交人員的努力，並特別點名感謝謝志偉等3人，「他們都是我們優秀的駐外外交人員」。對此，台北市議員羅智強直言，連蔡英文都出手打朱學恒了，可見朱學恒真的打到民進黨的痛處。

蔡英文在中常會上表示，肯定第一線外交人員的努力，在艱難的外交處境之下，特別點名感謝謝志偉、駐美代表蕭美琴及駐日代表謝長廷。

羅智強今（16）日在臉書表示，堂堂總統，一個跨海花籃也容不下，竟親自出手打一個平民老百姓，還說謙卑謙卑再謙卑；還說人民可以跟她說話大聲一點；還說如果人民大聲她也聽不見，可以拍桌子。

宅神朱學恒13日送花給駐德代表謝志偉，並將〈戒石銘〉的內容翻譯成德文送給謝志偉。（圖／摘自朱學恒臉書）

「人必自辱而後人辱之」，羅智強指出，謝志偉是中華民國外交史第一位領著中華民國俸祿、領著所有納稅人給他的高薪，一天到晚當東廠打手，攻擊在野黨、攻擊監督政府的在野力量。

羅智強說，朱學恒的花籃只不過就是提醒這一位東廠代表，爾俸爾祿、民脂民膏，拿的不是民進黨的薪水，而是納稅人的薪水，且薪水裡有一部分就是朱學恒給的。羅智強更怒批，可以不要再羞辱「外交官」這三個字嗎？並讚爆朱學恒，「你真的踩到這個爛政府的痛處了」。

此外，對於送的花籃被從垃圾桶撿出來當廁所擺飾，朱學恒昨日在臉書喊話謝志偉，他說，送芬芳玫瑰是因為滿腦子都是玫瑰芬芳，「我送芬芳玫瑰是因為我滿腦子都是玫瑰芬芳，你拿花放廁所遮大便臭是因為你滿腦子都是…」。

朱學恒也提到，千萬別為他覺得白花錢，幾千歐元加上《戒石銘》的勉勵就能夠讓執政黨全黨加上謝志偉氣噗噗到跑廁所開記者會，真是太划算，太值得；何況，暗夜響起的口哨聲只有心虛者才會害怕，不是嗎？