衛福部8月31日公布之第二類中「維持防疫體系運作之中央重要官員」造冊。（圖／取自吳怡萱臉書）

民眾黨13日指出，第二類官員第二劑施打率高達65%，早已打好打滿，「也難怪中央對於莫德納到貨效率低一事完全不急」。行政院院長蘇貞昌則表示，第二類施打第二劑疫苗的有28萬人，其中僅有1700人是中央人員，占0.6%。對此，民眾黨公關長吳怡萱指出，8月31日衛福部公布第二類造冊人數共1710人，那等於只剩10人沒打完兩劑疫苗，這施打率更是高得嚇人。

吳怡萱14日在臉書發文表示，大家談的是莫德納疫苗中央及地方第二類施打佔比為65％，蘇貞昌卻拿打完二類的中央官員在全國總數占比來誤導大眾。可見，蘇正在玩兩大招數：「玩數字遊戲」與「混淆視聽」。

吳怡萱分析，前者就是講A回答B，拿不同基數來玩數字遊戲，答非所問，就是現在政府最會的手法；至於後者，按照蘇貞昌說中央官員1700人施打完二劑，對比8月31日衛福部所公布二類中「維持防疫體系運作之中央重要官員」造冊人數共1710人，那只剩10人沒打完兩劑疫苗，這施打率才是高得嚇人。

針對蘇貞昌表示，第二類施打第二劑疫苗者，絕大多數都是第一線地方清潔人員、警消、義消、救護車駕駛等，都是勞苦功高應該特別照顧者，且施打的多是AZ疫苗。吳怡萱痛批，蘇現在拿地方第一線警消來當擋箭牌，配合民進黨立委帶風向，來掩蓋莫德納疫苗國人打不到的事實，請正面回答為何韓國可以派代表團去美國催貨，我們卻要不到？我們的國安高層不是在美國嗎？