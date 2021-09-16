1名男子日前帶一家人到餐廳用餐，因餐桌上有隔板，他隔著隔板拍下1張老婆照片，卻驚見照片中老婆與女兒中間有1個詭異模糊人臉，該人臉眼球全黑、臉色鐵青，嚇得他當場閃尿，不過事後他仔細一看，才發現爆笑真相，原來隔板的人臉是坐在他身旁小女兒的反射倒影，讓網友笑說「人嚇人，真的就是嚇死人！」

該名男子在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他日前帶著一家人到北市京站百貨的餐廳用餐，因內用座位設有隔板，他當天與老婆隔著隔板用餐，心血來潮為老婆拍照，不料之後一看照片竟發現老婆與老婆身旁的女兒中間，有1個相當模糊的小女孩人臉，他當場嚇到漏尿。

不過事後他仔細一看，才發現爆笑真相，原來隔板的人臉是坐在他身旁小女兒的反射倒影，讓網友笑說「人嚇人，真的就是嚇死人！」（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該名男子說，「我第一眼看有嚇到，但是來不及了我已經尿出來了，對店家很不好意思」，不過他後來在文章最後曝光真相，原來照片中的人臉並非靈異現象，而是坐在他身旁女兒在隔板上的倒影，笑說「其實第一眼看我想說完了！怎麼會遇到…我還不想給我老婆看，後來再仔細看一下！啊，是我旁邊的小女兒啦」，他事後PO出照片徵求網友幫忙將中間的人臉修圖弄不見。

其他網友留言說，「都是隔板反光惹的禍」、「人嚇人會嚇死人」、「小妹妹表示： 是你們自己要亂拍，還把我說成是鬼」、「丟到靈異公社一定一堆人頭暈」、「真的晚上看到會起雞皮疙瘩啊」、「女兒用渴望的眼神看著媽媽，人家很餓啦」。