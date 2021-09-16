台灣莫德納庫存見底，超過300萬人至今苦等不到第二劑，現卻傳出傳出莫德納混打高端臨床試驗將啟動，最快10月初步結果可望送交指揮中心。資深媒體人趙少康怒批，自己終於搞懂，為何民進黨高官不像南韓一樣去美國催莫德納，原來是為了高端，到底是哪個天才想到要給第一劑打莫德納的300多萬人，第二劑打高端？瘋了嗎？趙更怒轟，衛福部長陳時中還是死了這條心吧，門都沒有！

高端15日啟動混打莫德納疫苗臨床試驗收案，陳時中表示，學理上兩款疫苗混打可行，即便目前國外還沒有mRNA混打次單位蛋白質疫苗的案例，但相關試驗不見得要國外有才能做，要不然台灣永遠沒辦法走在最前面。

對此，趙少康今（16日）在臉書發文表示，搞了半天，現在才搞懂，原來民進黨的大官們不願像南韓的次長組隊到美國催莫德納，是為了給台灣打高端做第二劑，莫德納進來不就破功了嗎？現在看來，當初不買BNT是為了高端，現在不催莫德納也是為了高端，民進黨對高端還真是掏心掏肺、鞠躬盡瘁！

針對陳時中想給300萬的「莫粉」第二劑打高端，趙少康怒轟，開了全世界的先例，他看陳時中還是死了這條心吧，門都沒有，這300萬人是不會同意的，陳時中如果不信邪，就試試看這300萬人中到底有幾個會打高端？他勸陳時中還是規規矩矩把莫德納催進來，給這300萬人打第二劑才是正辦。