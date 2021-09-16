張亞中可以繼續選！國民黨撤銷移送考紀會 本人現身吐心聲｜2021.09.16

國民黨主席選舉中央選舉監察委員會昨（15）日決議，將撤銷主席候選人張亞中移送考紀會的決議。張亞中今日也現身說法，他強調，會參選黨主席是為了年輕人的未來，為了年輕人將來有個更好的和平環境，有更穩定發展機會，讓以前亞洲四小龍能重新再起，「不是為年輕人，我現在在這邊做什麼？」

張亞中表示，這次參選國民黨主席是「發大願」，希望救國、救兩岸，但必須要有一個槓桿，這個槓桿就是政黨，也是此次參選黨主席很大的原因，當在人生發大願時，不會因為這個事情而感到累，總會認為做的還不夠，就像自己南北奔波、上節目，就是希望大家聽到他的聲音，之到他希望為台灣、為兩岸關係能做些什麼事，如何能把國民黨帶得夠好。

對於先前遭送考紀會，是否覺得背後有藏鏡人？張亞中說，這對國民黨當然是很大的傷害，也讓民進黨見獵心喜，但覺得幾位對手在黨內都非常優秀，也不願意去說他們是不是會主動做這些事，應該也不至於，但在過程中已經造成很大的傷害，這反而是要思考的，我們的組織決策體系是否這麼草率？為什麼不會想到影響這麼大？平常對危機意識、對事情的了解及本身的影響，怎麼這麼不在乎？誰做的決定呢？一定有他的緣由所在。

張亞中強調，這件事情怪誰都沒有用，應該把它講清楚，到底誰在中間犯了致命錯誤？且從這件事也反應一個現象，大家覺得選務開始真的有點不公平了，以前常在批評民進黨是否做票，當然國民黨也會懷疑，因此他認為，這個過程中選務是否公正，未來選務工作應該讓更多候選人參與，讓大家在公平的狀態下進行選舉。

對於朱立倫、江啟臣事後都表示反對送考紀會，張亞中說，他們做的是對的事情，本來就不應送考紀會，整個決策過程是那麼草率，提的兩項理由也是社會可公評之事，對他來說是無妄之災，且一定會被外界認為是政治鬥爭，對他或朱、江都不見得是好事。從檢討來說，這件事情發生到結束共3天，對社會輿論的傷害已經造成，也顯示國民黨危機處理能力有問題；而國民黨現在不只論述出了問題，組織運作能力也出了問題，當沒論述能力，組織又出問題時，怎麼會有人願意加入？會有人尊敬？所以他的參選主軸是為國民黨找回尊敬，可偏偏出現這些事情，大家怎麼看國民黨呢？一定不以為然。

張亞中也強調，國民黨不會有分裂，包括自己和江啟臣、朱立倫、卓伯源等人，都不是會分裂的人，大家都是正人君子，或許有一些人在後面煽動、1450在後面操弄，但候選人主張是什麼、反應怎麼樣、危機處理怎麼樣，大家都可以從這個過程中看到每個人的格局、危機處理、反應，這也是選領導人很重要的參考指標。

此外，張亞中也表態，若當選黨主席，追查蔡英文的「論文門」是絕對要做的，因為不能容許一個國家元首是欺騙的，這不是道德問題，而是牽涉到國家安全問題。

至於先前提到有關朱立倫的維基解密事件，張亞中說，到底AIT文件是假的，還是前AIT處長楊甦棣把你的話講錯了，要出來澄清一下，10年來社會一直有疑慮，可不可以利用這個機會講清楚？將來若朱立倫要大位，這牽涉到對國家忠誠的問題。

張亞中也對台灣基進立委陳柏惟的罷免案表態，他直言，當然罷免，表現太差了，認為陳柏惟人品、各方面都出了很大的問題。