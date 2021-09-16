【愛傳媒簡秀枝專欄】Identity，一直是台灣人揮之不去的困境，沒想到，僑胞的情況更嚴重。9月14日受邀觀賞《醬狗》電影，更有如當頭棒喝，原來血緣記憶與身份認同，這麼迂迴波折，刻骨銘心。

鬼島臺灣vs.地獄朝鮮，哈哈，一針見血，為《醬狗》電影定調，台韓混血導演張智瑋，果然抓到神髓。

為什麼取名《醬狗》？根據張智瑋導演的解釋，「醬狗」的韓文意思是「掌櫃」，但逐漸被作歧視華人的用語。主角李光龍雖然在首爾土生土長、講流利韓語，但仍常遭取笑是「醬狗」，電影內容正是根據張智瑋個人深刻經歷，綜合僑界遭遇，改編而成。

「醬」，也有炸醬麵的意思。過去韓國對於外資的限制政策，韓國華僑只能在中式餐廳賣炸醬麵，「醬狗」的歧視用語由此而生，因此片中出現的炸醬麵場景非常有代表意義。

飲食也承載強烈文化意涵，吃飯不只是吃飯，而是強化情感連結，『人如其食』正是其道理所在。片中，李光龍的晚餐，同時出現了中國、台灣、韓國的食物，正是他特殊家庭背景的寫照。

張智瑋的母親是韓國人，父親是台灣雲林人，他在實施種族隔離制度時期的南非長大，所以，在他的成長記憶中，就是不折不扣的文化局外人，不管是在他的成長地南非，或父親家鄉的台灣，抑或母親娘家所在的韓國，也因此讓他對身分認同問題，格外感興趣，也對生長過程中的歧視排擠，倍為敏感。

若干年前，曾陪一對企業家去他們投資的廣西樂滿地，這對企業家在台海兩岸投資很大，經營有成，但他在行程中，還是有感而發：「在台灣，人家稱我是外省人，去了大陸，我又被叫做台商，兩岸都把我當作局外人！」顯然，他透過再多的努力，彷彿都改變不了浮萍命運，無根之嘆，溢於言表。

《醬狗》這部電影，則拉回近一、兩百年的大時代，顛沛流離與移民血淚，更添無奈與滄桑。

原來，片中男主角李光龍，祖籍在中國山東。戰事連連，討生活不易，於是他的祖父，決定舉家遷徙，跨越國界，落腳韓國漢城，靠勞動換取溫飽。

許多移民老鄉賣起麫食等小生意為生。由於勤奮，不少僑胞發展得不錯，逐漸威脅到當地人，因此引發後來有如野火燎原般的「仇華、排華」浪潮。

移民者本來就沒有安全感，他們秉持前人胼手胝足腳步之外，為了不忘本，還緊抓中華傳統文化。對他們來說，那是歷史血脈的源頭，於是，在家說中文，讓子女進僑校，甚至把孩子送回華文地留學，希望薪火傳承，永不停歇。

對大多數在韓國的華僑來說，到台灣留學正是首選，雖然他們根本沒來過台灣。

反觀國民政府自1949年撤退到台灣後，扛著中華民族大旗，念茲在茲的是復興中華文化，在海外則廣為華僑設立漢語學校，弘掦中華文化，華僑子女也魚貫進入首選的台灣留學，他們使用不設籍的中華民國護照。而這些留學過的華僑，因為熟悉兩地語言文化，不少人進入台韓外交使節館工作。

李光龍的父親，就是在韓國出生，到台灣留學，和韓國籍的母親結婚，然後在台灣駐漢城（首爾）的外館工作，他們都有一本不設籍的中華民國護照。

身為華僑第三代的李光龍，從他的漢名，就看得出是「龍的傳人」，同時要「光宗耀祖」。他一開始，被送到華僑學校念書，鞏固中文基礎，強化中文程度，高中以後，才進入韓校就讀。

以李光龍的生活為例，他在家裡和媽媽說韓文，但和來台留學過的爸爸說中文，嚴肅的爸爸，耳提面命，叮嚀他不能忘記華人根本。李光龍學習成績不差，上了高中，回到韓校就讀，卻經常被暴力相向，只因為他具備華僑身分。

根據他父親的說法，希望他不要躲在舒適圈的僑校，處處被保護（障），回到正常韓國人競爭環境，適應韓文學校的三教九流。

然而災難層出不窮，李光龍父子其實都是在韓國出生，是合法韓國人，但因為他沒有放棄華僑身分，會說華語，被韓文學校同學當做眼中盯，數度被霸凌，甚至被套黑頭套毒打，當他興高采烈申請美國公費交換學生出國深造機會，課業成績一向出色的李光龍，最後竟卡在「無設籍的中華民國護照」，對方不承認這本護照。

李光龍深受打擊，也陷在自我身份認同的深淵裡。他不斷反問父母，明明是韓國人，為什麼要背華人的緊箍咒，讓他處處被霸凌、被攻擊、被取消公費赴美深造機會。

片中李光龍常穿寫著「幹」字黒上衣，「幹」是中文髒話，但也是隱喻，可以代表「就做吧」，或者引申為「樹幹」的強壯根基。

因為華僑，看起來是中國人，但他們不是中國人；有台灣的護照，但他們不是台灣人；雖然在韓國出生，但他們不是韓國人，多少想藉由大大的「幹」字抒發情緒，也讓觀眾感受到華僑對於自身文化衝突的困惑。

直到李光龍父親病逝，他從父親的遺物中，解讀出父親的良苦用心，他父親透過承先啓後作為核心價值。 「孩子，不能忘本啊！」父親的遺音，時時盤旋在他耳畔，久久不去。於是，他背著父親骨灰，來台尋根。

在進入機場大門，有幕倍讓人感動，機場人員指揮說，韓國人走這邊，中華民國籍走那邊。銀幕停在李光龍陷入沈思的特寫鏡頭。當然，片刻的掙扎之後，李光龍以中華民國的綠色護照，走本國人通道，循序完成手續入關。

他在台灣的土地上，遵循父親生前提過的點滴印象，踩回父親在台灣的足跡，找到父親曾說過的望鄉燈塔。「想家時坐在海邊，望著燈塔遠方的大海，就可以看到遙遠的家鄉」。

鏡頭最後靜止在富貴角海邊，尋根溯源的李光龍，望著汪洋大海靜坐，身旁彷彿也坐著已經離世的父親。畫面上父子倆很有默契地並肩坐著，安靜地望海思忖，遙望那水天一色的蒼茫海域，也回望那淚痕斑斑的沈重移民歷史。

家在那裡？根又在那裡？李光龍繼續思索。這部電影，預計於本（9）月24日公開上映，值得大家一起為「Identity」，共掬一把同情淚！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：《醬狗》YouTube預告

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。