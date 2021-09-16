【愛傳媒楊忠衡專欄】「虎未食人，人卻因防虎而死。」與新冠病毒相處的省思。

山裡來了一頭虎，會咬人。甲、乙兩村壯丁不是對手，家家戶戶只好躲在家裡。

過了一段時間，甲村民逐漸發現老虎有些習性。例如：老虎只在夜間和清晨活動，而且過午不食。所以下午活動是安全的。老虎討厭下雨。所以雨天是安全的。

老虎不貪食，飽食即返。所以村民知道放些肉類在村口，老虎吃過就走。村民平常只要多養些雞鴨，定時供應，基本上可以維持平常生活。只有在疏忽未備妥肉品時，老虎才會突破防線傷人。

在從外地找到獵虎專家之前，甲村村民就這樣過了一段與虎共存的日子。

乙村村民不懂得這些訣竅，連出門耕作、飼養家禽都不敢，只知道關在家裡，之而久之竟然發生餓死人的慘劇。到頭來，虎未食人，人卻因防虎而死。

這是我自己發明的一則寓言，那些老虎習性請別當真。留意國際新聞就會發現，現在世界各國普遍認知病毒不可能完全消滅，人們開始思考如何進入後疫情時期，瞭解病毒，並安全的與它相處。

「清零」是一種心靈上的潔癖，為了追求那個也許永遠無法達到的目標，人們持續付出犧牲。

結果「防疫」造成的傷害比疫情本身還大。在大眾交通工具、公眾場所、餐廳都已經開放的同時，卻不准人們在戴口罩、做足防護措施下，以正常方式觀看表演藝術。結果整個表演界都要餓死了。

表演藝術工作者面臨的物質損失，精神打擊，這些都是無可挽回的傷害。真要叫他們因「防虎」而死嗎？村裡的長老們，是否該想想明智的方法了？

作者為廣藝基金會執行長

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