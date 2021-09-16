【愛傳媒陳朝平專欄】閱報，見多篇漢光演習場景報導，庶民百姓大驚失色，敢問：給不給問？既然演習如作戰，曾任少尉預官，報中華民國之國心切，提四場景，提四疑問。

場景一，關渡地區指揮部針對淡水河防守備任務，實施「反突擊、反滲透」演練，阻止敵人突入，確保中樞安全。

疑問，任何突擊行動，猶如打蛇打七寸，理當直擊中樞。外籍傭兵刺殺海地總統摩伊士，皆知當直攻總統府，不會在太子港水域打轉。共軍突擊，怎會突擊台北外圍的淡水河？

何況，共軍在內蒙古朱日和歷次演習中，反覆出現凱達格蘭大道總統府的模擬建築，其意何在？至於滲透，必始於平時，豈有戰時滲透者？

場景二，國家關鍵基礎設施機房遭敵方特工人員滲透占領，憲兵迅速派遣輕型戰術輪車、ＣＭ-33、ＣＭ-34甲車掃蕩敵軍，奪回設施並完成搶修。

疑問，敵方特工佔領機房目的何在？黑客既然可以遠端駭入基礎設施機房，何須派遣特工或特攻部隊佔領？成本效益考量，佔領機房不如動用無人機徹底毀掉機房，憲兵如何防禦？如何奪回？

場景三，漢光演習第四作戰區灘岸阻絕工事設置演練，在台南南區沙灘登場，工兵部隊執行五道防禦工事構築。

疑問，重現二次大戰諾曼地登陸的場景?由國軍扮演德軍？構築工事，灘岸阻絕?工事能擋艦砲飛彈？灘岸工事遭毀，如何阻絕敵人於灘岸？

場景四，漢光演習重頭戲，戰機演練起降屏東佳冬戰備道，軍方事先派出大批官兵，排成一排，清除小碎石與樹枝，防止異物吸入戰機引擎內。

疑問，演習如作戰。戰爭爆發，敵軍不會先以飛彈火炮擊毀戰備道？還有時間讓官兵排成一排清除戰備道上的碎石、樹枝與異物，以便戰機起降？

下回漢光演習，何妨參考好萊塢電影《全面攻佔》系列的情節，設計戰況場景，讓國軍將領好好地動動腦筋，擬出作戰對策。

作者為資深媒體人

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