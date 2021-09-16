【愛傳媒黃珊珊專欄】桃園9月15日新增一位本土個案，經過快速基因定序確認為Delta病毒株，經過通報後，我們立即啟動疫調作業，將個案在北市的足跡、第一圈接觸者以及第二層接觸者都進行匡列和居隔，並協助安排精準採檢。

確診足跡處理

經調閱實聯制後，確認個案在發病日前3天曾到新光三越A11地下室一蘭拉麵用餐，目前已經停業消毒，並且依規定閉店三天，另外，從9月18日到9月29日必須停止內用，只提供外帶。

信義區健康服務中心也會協助業者，安排當日出勤員工17人接受精準採檢；至於個案用餐前後30分鐘，經過實聯制的調閱，共有50位顧客，北市已經發送細胞簡訊通知，也協助有意願的顧客安排採檢。

匡列密切接觸者

個案曾在發病前一天有北市的密切接觸者，台北市也用最快的速度匡列接觸者，安排採檢後入住防疫旅館14天，另外，第二層接觸者也都安排採檢，並進行5天預防性的居家隔離。

此案為桃園機場的機艙清潔人員，CT值只有14，這也是我們最擔心的部分，且感染源不明，我還是要提醒大家，飛機和機場還是相對高風險的場域，特別是在候機時、機艙內，都必須特別注意，出入國境時還是要小心。

目前台北市的衛生單位已經採最高規格處理Delta個案的接觸者，希望能透過嚴密的第一層、第二層匡列，迅速圍堵病毒，不要再造成更多破口。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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