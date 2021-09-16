新社花海暨台中國際花毯節最高紀錄1天湧入30多萬人，主辦單位憂心人潮聚集可能造成疫情破口，且沒有把握符合中央防疫指引。（本報資料照片）

新社花海展區雖為戶外開放空間，但聯外通道超過10處，參觀動線無法做到單一出入口。（本報資料照片）

新社花海暨台中國際花毯節停辦，其中35公頃田區回歸高粱、玉米等種子生產。（種苗改良繁殖場提供／王文吉台中傳真）

新社花海暨台中國際花毯節停辦，其中35公頃田區回歸高粱、玉米等種子生產。（種苗改良繁殖場提供／王文吉台中傳真）

新社花海展區雖為戶外開放空間，但聯外通道超過10處，參觀動線無法做到單一出入口。（本報資料照片）

疫情變數影響大型活動籌辦難度，根據往年統計數據，新社花海最高紀錄1天湧入30多萬人，主辦單位憂心人潮聚集可能造成疫情破口，且沒有把握符合中央防疫指引，連辦15年首度因防疫停辦，而與花海合併舉行台中國際花毯節也跟進取消辦理，在連辦11年後止步。

新社花海暨台中國際花毯節是台中山城的年度盛事，利用壯闊的河階台地布展，獲「台版富良野」美名，曾創1天湧入30多萬人紀錄。根據台中市農業局統計，去年23天展期共吸引260多萬人次參觀，農特產銷售金額高達4768萬元，創造的周邊經濟效益約20億元。

去年秋冬台灣疫情控制得宜，花海維持舉辦，但今年5月本土疫情爆發，新社當地13里里長均憂心外來遊客可能帶來疫情，多數傾向不支持。據消息來源指出，續辦與否，引發農委會內部論戰，最後在7月中旬拍板定案。

種苗改良繁殖場場長張定霖說，花海展區雖為戶外開放空間，但聯外通道超過10處，參觀動線無法做到單一出入口，配合實聯制、量測體溫等防疫措施勢必動用大量人力。

張定霖表示，新社花海籌備期長達半年，一般從6月就開始進行盆花育苗，包括天使花、粉萼鼠尾草、火焰雞冠花、三色堇等；灑播區部分，8月中旬開始整地，9月底灑種大波斯菊、百日草、黃波斯等。在疫情混沌未明，一波波接續情況下，不得不忍痛停辦花海。

廣達35公頃花海、花毯用地為農委會種苗改良繁殖場所有，停辦賞花活動之後，均回歸高粱、玉米等種子生產；為供應健康雜糧種子，不允許民眾下田，以防疫病蟲害，部分田區則灑播蕎麥、太陽麻綠肥。

新社花海及花毯節首度因疫情停辦，居民多表肯定，有人鬆了口氣表示，今年冬天終將回歸平靜，不會再陷入交通打結惡夢。與觀光相關的旅宿、餐廳則是一片哀號，有業者無奈表示，好不容易盼到振興券能帶動觀光回春，花海及花毯節竟停辦，只能繼續吃土了。

至於明年是否復辦，花海及花毯節主辦單位均語帶保留表示，草花育苗及綠肥灑種籌備期長達半年，疫情如果沒有完全終結，沒有樂觀本錢，不能拿國人健康冒險。