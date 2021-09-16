南韓39歲戲劇女神宋慧喬，近期除了趕拍電視劇《現在分手中》，活動、代言也從不間斷。而身為知名珠寶品牌Chaumet韓國代言人的她，近日在個人IG上公開一系列全新形象照，網路上也流出廣告短片，知性的穿搭與絕佳的狀態，再度令粉絲們驚艷。

宋慧喬為珠寶品牌Chaumet所拍攝的形象照及影片中，只見她以一頭浪漫的微捲長髮，搭配米白色的連身裙與白襯衫，而連身裙胸口深V的性感設計，將她所配戴的飾品完美呈現；影片中甚至將鏡頭特寫她的胸口，性感深溝立刻乍現，加上宋慧喬迷人的笑容與優雅的氣質，舉手投足散發出女神魅力。

網友看了忍不住大讚「快40歲的女人都這麼美嗎？」、「喬妹真的都不會老」、「歲月不敗的美人」、「喬妹簡簡單單就美到不行」、「果然還是好看的人」、「喬妹美麗依舊，高尚優雅」、「美到我辭窮」、「喬妹的顏值我可以永遠相信」、「只有美一個字能形容」。

宋慧喬出道多年，憑著甜美外表與精湛演技受到大眾喜愛，更以《順風婦產科》、《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《情定大飯店》、《太陽的後裔》等劇奠定韓劇女神的地位。而她雖以《太陽的後裔》再度爆紅，並與劇中男主角宋仲基相戀、步入禮堂，但美滿的婚姻卻僅維持短短1年多便宣告終結。

經過1年的沉澱，最近宋慧喬終於復出接下《太陽的後裔》金編劇所執導的新作《現在分手中》，將與「小她11歲」的新生代男演員張基龍，在劇中大談姊弟戀，讓韓劇迷興奮不已。