新冠肺炎疫情肆虐全球，民眾搭乘大眾運輸工具時，也被強制規定得戴好口罩，不過三立新聞美女主播許貴雅，近日搭捷運時拍下一景象，只見有乘客在車廂內開傘，疑似是當成防疫工具，讓許多人直呼是奇景之一。

許貴雅近來在臉書上傳一張照片，只見她搭乘捷運時，附近一名乘客竟在車廂內撐傘，只見整個人都躲在撐開的大紅傘內，她表示起初看到對方睡著了，接著頻頻點頭傘就開了，但沒想到到站下車時，依舊是將傘整個「罩著頭」，讓她驚呼：「防疫不是達人是奇人，比起戴防疫護目鏡的民眾，撐傘也變成防疫措施」，而這一幕也引起網友議論。

對此，網友紛紛留言：「沒被病毒弄死就被自己搞死了」、「疫情焦慮症候群」、「聽說她已經成為一個奇特風景」，但也有許多人歪樓表示：「我以為她看到妳那麼漂亮而自悲」、「會不會是一男一女在做壞事」、「你確定她不是躲在傘後偷吃雞腿」、「是行動版的裝置藝術嗎」、「我們都是捷運族，但您精彩許多」。

從《大學生了沒》出道的麥基，過去也曾在臉書分享類似照片，圖中一位乘客坐在車廂內撐起雨傘，更將自己上半身都包在傘內，奇特的保護方式讓網友全都傻了眼，不過卻有網友指出這是非疫情時的照片，認為他未經查證就發文，在當時引發一陣爭議。

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