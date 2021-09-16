展達(3447)送件申請上興櫃。

展達成立86年10月，主要產品為數位用戶迴路傳輸設備、無線、微波通訊設備及數據機，董事長為呂進宗，總經理陳秋龍，目前股本為6.95億元，110年上半年合併營收為16.69億元，稅後盈餘為7616萬元，每股盈餘為1.1元。

《電子零件》全年業績戰高 健和興喊衝
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