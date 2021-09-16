《櫃買市場》展達申請上興櫃 09:112021/09/16 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 展達(3447)送件申請上興櫃。 展達成立86年10月，主要產品為數位用戶迴路傳輸設備、無線、微波通訊設備及數據機，董事長為呂進宗，總經理陳秋龍，目前股本為6.95億元，110年上半年合併營收為16.69億元，稅後盈餘為7616萬元，每股盈餘為1.1元。 《電子零件》全年業績戰高 健和興喊衝 跨時代的美麗印記 順天收藏回家了 #展達 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 #上興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 微軟實施600億美元庫藏股 04:102021/09/16 全球財經 《電子零件》湧德布局SFF有成 營運好還會更好 08:542021/09/16 財經 境外資金匯回投資 破千億 04:102021/09/16 財經要聞 新北加倍券5千換1萬 31萬份10／20開搶 09:492021/09/16 政治 大陸能耗雙控 水泥漲價一波波 04:102021/09/16 財經要聞 五倍券先預訂 10月8日超商 10月12日郵局可領 04:102021/09/16 焦點要聞 SpaceX送平民上太空寫歷史 堅韌號3天後重返地球 08:552021/09/16 科技 台積電穩步填息 台股早盤站回17400點關卡 09:312021/09/16 財經 超車特斯拉、通用 Rivian推電動皮卡 明年1月交車 04:102021/09/16 全球財經 Pepper將退役 交棒新機器人 04:102021/09/16 全球財經 晶圓廠設備支出 全球明年衝千億美元 04:102021/09/16 財經要聞 財經熱門新聞 美中對幹再升級 謝金河：3大美系公司遭判死刑 - 財經 恆大負債8.4兆全球最慘 財務危機快炸了 專家爆高層犯下2大錯 - 財經 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 買房還是租屋？他揭10年後殘酷差異：狠賺66萬或負債 - 財經 iPhone13來了 台積電慘遭棄息！他爆新機2大敗筆 買不下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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