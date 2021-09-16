英國國家統計局15日公布，英國8月消費者物價指數（CPI）攀升3.2%，寫下逾九年來最大年增幅，增幅遠大於7月的2%，也高於經濟學家推估的2.9%。在英國通膨壓力加重的情況下，交易員預料明年底前英國央行可能會升息兩次，共計調高40個基點。雖然英國央行態度偏鷹，但英鎊從技術面來看，反彈有壓。英鎊兌美元在5月初站上1.41，6月中跌破1.4，而在6月底7月初月線向下穿破季線，目前測試季線支撐。

FXTM富拓市場分析師陳忠漢認為，今年英國央行相對歐央顯得鷹派，這也解釋了今年歐元兌英鎊走勢一浪低過一浪的原因。

市場預測，英國央行將比聯準會更早升息（利率期貨顯示英國央行2022年5月升息的蓋率為81%，而聯準會在2022年12月升息的基率為77%）。因此，今年到目前為止，英鎊仍然是相對於美元表現最好的G10貨幣，英鎊兌美元年內上漲了0.94%。今年以來，英鎊兌G10貨幣全線走強。

不過，陳忠漢分析，從短線看，英鎊兌美元剛剛形成了「死亡交叉」，即50日均線下穿200日均線，這種技術形態預示後市有下跌空間，也就是說要留意英鎊兌美元可能進一步回吐年內漲幅。