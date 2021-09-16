42歲陳喬恩在2019年登上戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》，與小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）配對成功，小倆口認愛至今感情穩定，不過易胖體質的陳喬恩日前則被直擊身形圓潤，也讓她肚皮有喜傳聞又掀起討論，而陳喬恩懶理傳聞，她今（16日）凌晨則在社群媒體曬天空照，弔念已故好友喬任梁。

喬任梁在2007年參加選秀節目《加油好男兒》打開知名度，他推出EP並跨足戲劇，演出電視劇《傾世皇妃》、《陸貞傳奇》、《錦繡緣華麗冒險》等劇，喬任梁也因拍戲和陳喬恩結為至交，不過喬任梁在2016年9月16日因憂鬱症輕生，28歲生命就此畫下句點，留給家人和粉絲無限感傷。

喬任梁驟逝讓陳喬恩心痛不已，往後每到9月16日，陳喬恩都會曬出粉色天空的照片悼念喬任梁，今年也不例外，陳喬恩今凌晨則在社群媒體曬粉紅天空照，雖然沒有寫下文字，不過一張天使貼圖就已讓粉絲忍不住揪心了，紛紛留言感嘆：「又一年了..你記得」、「知道你不會忘記 在那邊他一定會過得很好」、「他一直都是那個喜歡粉紅色的大男孩」。

陳喬恩微博全文。（圖／取材自陳喬恩微博）

至於外界屢傳陳喬恩肚皮有喜，其實，陳喬恩在本月初就曾在微博表示，貪吃的她現在正努力瘦身，陳喬恩還自嘲：「前陣子的確吃得太誇張」，她希望下一次見面時，能「正」到大家，而陳喬恩回應也間接否認懷孕傳聞。

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