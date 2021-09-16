香港男星張致恆（Steven）是香港和荷蘭混血兒，帥氣的外表讓他在情場上無往不利，2019年宣布和粉絲雯雯結婚，隨即被爆出前女友們爆出他劈腿5女，因此獲封「世紀賤男」的稱號，重創演藝事業，婚後他將重心放在家庭企圖洗白，卻又被網紅Naomi（馮鎵瀠）爆料他積欠7萬元不肯歸還。

張致恆的事蹟爆發後，演藝事業全面停擺，只好另闢新路，積極朝拳擊界發展，但他卻經常聲稱自己經濟拮据，向圈內人借錢不還，最近他為了參加拳擊賽認真減重，不時發文高調宣傳，讓債主之一的Naomi不斷在IG留言催債，「快點還錢」、「分毫都還沒還過」。

張致恆一再逃避讓Naomi忍無可忍放話，「如果再不還錢，18日Steven拳擊賽就去現場要錢」，消息一出，張致恆立刻將錢全數還清，Naomi也向東網表示，張致恆2年多的時間共積欠2萬港幣（約台幣7.2萬元），「當我是提款機，借完錢就不見人影，當沒事發生過，這口氣吞不下，今天覺得找回公道了…。」

事實上，張致恆近年來名聲狼藉，過去他就曾自爆性成癮，需要接受治療，還在節目上坦承自己17歲就失身，還腳踏三船過，2019年他宣布閃婚喜訊，卻惹火交往5年的前女友，指控他一次劈腿5女，且每段感情都是因為他出軌收場，讓他形象大傷。