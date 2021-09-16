中國大陸房地產龍頭集團恆大集團債務危機持續延燒，成為外界關注焦點，有專家分析，恆大在一年內快速崩壞的關鍵原因，在於恆大原本的債務壓力就相當沉重，加上公司內部管理出狀況，2大錯誤同時發生才讓問題難以收拾。

CNBC報導，基金管理公司Matthews Asia固定收益部門主管Teresa Kong分析恆大財務出問題的關鍵，首先是恆大的負債太多，負債超過3000億美元（約新台幣8.4兆）是全球負債最多的房地產開發商。

其次，Teresa Kong點出恆大公司內部管理存在問題，導致財務狀況持續惡化，且無法找到止血的方法，「當這兩項問題同時出現，就像乾燥的森林碰上點燃的火種，一發不可收拾。」

恆大集團的財務危機在這兩周不斷升級，先是旗下恆大財富出現客戶兌付問題，不少投資者的到期款項未能及時兌付，近期恆大更兩度警告投資者可能違約，且存在交叉違約的風險，代表慘況可能蔓延到恆大的相關事業。

此外，恆大公開坦承9月的房地產銷售量出現明顯惡化，讓原本相當嚴重的現金流問題更難收拾；恆大強調，公司一直努力通過出售資產籌措現金，但這些資產尚未兌現。

由於恆大在中國大陸的280多個城市擁有超過1300個房地產項目，因此當財務危機越演越烈時，各地都爆出許多抗議事件，讓投資人間瀰漫恐慌情緒，對此，Teresa Kong表示，「當恆大無法順利完成房地產交付，會有更多潛藏的危機爆發。」

報導指出，以銷售總額來看，恆大是中國大陸第二大的房產公司，外界相當擔心財務危機會蔓延到其他企業，甚至影響大陸的金融體系，Teresa Kong說：「幾乎所有分析師都在關注後續風險，產業內部存在太多槓桿操作，因此確保財務流通性與信心相當重要。」

Teresa Kong補充說道，目前還持有恆大債券的外國投資者肯定緊張到「汗流浹背」，因為依照當局維持社會穩定的目標，會先將購屋族的權益放在首位，其次才是經驗較少的當地散戶投資者，外國投資者可能被放到最後。