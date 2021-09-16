尚未接種疫苗的巴西總統波索納洛預定21日出席聯合國大會，若聯合國會員國決議所有出席大會者必須提交接種COVID-19疫苗證明，波索納洛可能被禁止進入聯合國大樓。

自1955年起，巴西作為聯合國大會首個發言國家即成為傳統。但如果聯合國會員國決定要求所有出席者接種COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗，還沒有接種疫苗的波索納洛（Jair Bolsonaro）可能被禁止參加。

自COVID-19大流行以來，巴西已有超過2100萬人染疫，近59萬人死亡，波索納洛一直否認疫苗接種對阻斷疫情繼續惡化的益處，堅決不接種疫苗。

兩天前，波索納洛在總統官邸晨曦宮（Palacio da Alvorada）前與支持者交談時重申，他沒有接種COVID-19疫苗，但體內有大量抗體，很可能為再次感染病毒而不自知。

最初，聯合國大會考慮接受各國高級官員在入口處宣布他們沒有症狀或與感染者有過密切接觸，就可以獲准參加這次的活動。

但聯合國總部所在地紐約市要求多邊組織遵守對紐約市居民實施的相同規則，即所有12歲以上的人必須出示疫苗接種證明，才能前往會議中心、餐館或飯店等封閉式公共場所。

聯合國會員國昨天收到一封由即將上任大會主席的馬爾地夫政治家夏希德（Abdulla Shahid）簽署的信函，內容指出，贊成所有人證明自己已接種疫苗再參加大會。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天表示，將與大會主席夏希德辦公室和會員國合作，配合執行會員國對接種疫苗做出的決定。

杜雅里克指出，在聯合國大樓提供公眾服務的所有職員都應接種疫苗，關鍵是，這是一個由會員國主導的多邊組織，秘書長古特瑞斯（António Guterres）無權以這樣或那樣的方式強迫各國代表。

對聯合國會員國規定國家元首必須提交疫苗接種證明才能參加大會的可能性，巴西外交部表示懷疑。巴西總統府也對此保持緘默。

除了參加聯合國大會，還有其他的疑問，例如波索納洛和部分巴西隨行人員將入住的飯店在網站上告知，紐約市要求任何12歲以上顧客出示疫苗接種證明。

飯店網站頁面還告訴顧客，在哪裡可以獲得免費劑量，以及飯店接受何種類型的疫苗護照。

北半球的夏季，由於源自印度的Delta變種病毒株大流行，紐約市的COVID-19病例再次增加，目前60%的當地人口已完全接種疫苗，平均每天約有1600例新發病例。紐約市努力控制疫情，防止新的疫情再次迫使商業和學校關閉。

也因此，紐約市為任何將出席聯合國大會的外國人提供免費疫苗接種。

美國政府一直試圖加強多邊關係機構，並在這些空間表現出主導地位，8月中旬對聯合國大會將在紐約召開，對公眾健康可能產生的影響表示關切。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在致193國公使的信函中寫道：「需要大家幫忙，以免聯合國大會變成COVID-19超級傳播活動。各代表團應考慮通過視訊方式向聯合國大會一般性辯論遞交發言；如果代表團選擇前往紐約，希望將人數減至最低。」

中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將進行遠程參與，波索納洛預計19日抵達紐約。