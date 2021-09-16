青少年將在下周開打BNT，不少家長內心還是怕怕的，胸腔暨重症科醫師黃軒認為，打疫苗後發生心肌炎的機率低，僅10萬分之1，真的不用太擔心，這些爸媽自己打疫苗了沒才是重點，因為與完整接種2劑疫苗的人相比，未打疫苗的成年人若染疫，死亡率會增加15倍。

黃軒昨在臉書發文表示，青少年預計下周開打BNT，不少家長很怕孩子打了疫苗，可能誘發心肌炎，但其實一般心肌炎發生的背景是10萬分之10或10萬分之20，打疫苗後引起的心肌炎機率則是10萬分之1，家長們真的不用太擔心。

黃軒認為，這群青少年的爸媽最應該要擔心的是自己打疫苗了沒？和完整打完2劑疫苗的人相比，「未打疫苗的成年人，萬一染疫，死亡率會增加15倍」。

黃軒先前也曾分享過，不管是一般的心肌炎，還是打疫苗後所引發的心肌炎，多數的病人都會出現呼吸困難、胸痛和心悸3大症狀。其中若打mRNA疫苗所誘發的心肌炎，通常會在打完疫苗2天後才開始發生典型的3大症狀。

根據指揮中心頒布的指引，接種BNT疫苗28天後，如果出現胸痛、胸口壓迫不適感；心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）；運動耐受不良（走幾步路就很喘、沒力氣爬樓梯）；暈厥（昏厥）和呼吸急促等疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，應盡速就醫。

【本文獲黃軒醫師授權】