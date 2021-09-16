台灣人習慣吃火鍋時要沾沙茶醫，鮮少人注意到沙茶醬的英文名稱「Barbecue sauce」竟是烤肉醬的意思。有網友發現朋友慣用沙茶醬來烤肉，讓他納悶發文求解，意外引起鄉民討論，更有內行人揭密沙茶醬是南洋沙嗲醬改良的，更早可溯源到中東Kebab烤肉，而沙茶醬英文叫烤肉醬，讓大批網友直呼「長知識」！

一名網友日前在PTT上發文表示，因為疫情各縣市禁止戶外的烤肉活動，他朋友傳訊息向他抱怨「我本來連沙茶醬都買好了」，讓原PO滿頭問號以為對方在反串，要將烤肉改成煮火鍋，繼續追問後才發現對方真的要用沙茶醬來烤肉，原PO無奈詢問大家，「等等？真的有人烤肉是沾沙茶醬？是我太落後還是朋友太超前？」

貼文一出引起網友討論，有人直接點明「你貼的圖裡面就有寫Barbecue sauce了」、「它的英文就是烤肉醬啊」、「南洋沙嗲醬改良來的，再溯源就到中東Kebab烤肉去了」、「沙嗲烤肉就是沙茶啊」。

這個冷知識也讓不少網友驚喜表示，「真的耶！長知識」、「不講我都不知道原來沙茶醬英文是BBQ醬」、「怎麼不是Hot pot sauce（火鍋醬）」、「我的常識毀滅了」、「不過倒是真的第一次聽到中秋烤肉用沙茶醬」、「第一次聽到，想試試」。許多老饕也分享各種烤肉醬配方，「沙茶醬套番茄醬，再佐一些砂糖」、「沙茶加糖加花生粉變沙嗲」、「一點沙茶、蜂蜜、醬油、味霖、檸檬汁少許」。