民眾黨發言人蔡峻維臉書發文附圖。（圖／取自蔡峻維臉書）

民眾黨13日指出，第二類官員第二劑施打率高達65%，早已打好打滿；行政院院長蘇貞昌則表示，第二類施打第二劑疫苗的有28萬人，其中僅有1700人是中央人員，占0.6%。對此，民眾黨發言人蔡峻維表示，根據14日指揮中公布之最新造冊名單，第二類「維持防疫體系運作之中央政府重要官員」共有1754人，較上月31日多了44人；換算下來，中央官員第一劑施打率高達99.2%。

民眾黨公布指揮中心14日統計之第二類「維持防疫體系運作之中央政府重要官員」造冊名單，共有1754人，相較8月31日的1710人，又多了44人。

對此，蔡峻維14日在臉書發文表示，第二類中央政府重要官員有1754人，第一劑接種人數為1740人、第二劑接種人數為1054人，換算下來中央官員第一劑施打率高達99.2%，第二劑施打率更是有60%，對比全國第一劑施打率才48%，第二劑更是僅有4%。

蔡峻維質疑：「中央官員到底是在急什麼，為什麼要急著打第二劑，你們怕疫苗無效，一般百姓就不用怕嗎？」蔡痛批，中央官員打好打滿，第二劑施打率更是高過6成，難怪對於疫苗進口與否，一點都不上心。

不僅如此，蔡峻維強調，75歲以上長者至從7月初施打第一劑莫德納後，一直在等中央開放第二劑，至今已過10週已是需接種第二劑的時間，無數子女都在為自家長輩擔心，中央官員顯然看不見這些人民著急的心情。蘇貞昌有空耍嘴皮子，不如趕緊把中央官員造冊對象完整公布，或是趕緊去催貨，讓「莫德納孤兒」們有第二劑可施打，這才是正途。