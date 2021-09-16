衛福部將同意台大醫院進行莫德納混打高端的臨床研究，引發民眾反彈，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎今表示，不管疫苗有沒有延遲供貨的問題，本來就有這樣的研究計畫，且混打主要目的是要看兩款疫苗的可行性，並非外界說的因莫德納不足，才要進行混打實驗，直呼「新聞報導怪怪的」。

李秉穎今（15）日在廣播節目《新聞放鞭炮》指出，目前世界上可看到研究報告包括AZ混打BNT或AZ混打莫德納，但其他組合還未有正式研究，雖然部分國家也有在做其他廠牌疫苗的混打研究，但問題是高端是台灣做的，所以在國外不會有混打研究，因此想混打高端，必須要在國內做。

李秉穎說，台大醫院經過研究倫理委員會通過，開始招募莫德納混打高端的受試者，再過2至3個月才會有初步的結果，利用免疫橋接的方式來判斷，比較原來打兩劑AZ或打兩劑高端，評估免疫力好不好、安全性如何，才可以考慮緊急授權，混打也算一種緊急授權，需要3個月的時間，「沒有實證的根據下，沒有建議現在就要混打」。

李秉穎說，許多新聞報導稱因為等不到莫德納，才要做混打高端的研究，但事實上並非如此，李秉穎表示，不管疫苗有沒有延遲問題，本來就有這樣的研究計畫，所以授權的疫苗，不管國內或國外廠牌，都會考慮去做混打的研究，並非有其他因素才考慮做混打，直呼「新聞報導有點怪怪的」。

李秉穎進一步說，莫德納混打BNT未來也會去做相關研究，因為這樣比較保險，並非我們出了缺疫苗的狀況，所以才做這樣的研究，「這兩者是不一樣的」，他也強調，混打主要目的是要看兩款疫苗的可行性。

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