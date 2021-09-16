中央五倍券即將發行，新北市推出的5000五倍券換1萬新北加倍券，將在10月20日開放「新北市民」登記換取，除最小面額50元方便買菜、買小吃，適用在新北轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業，預計有超過1萬6000家業者受惠，但無法用在百貨、商場、超市，市府也推出數位支付送購物金，新北市長侯友宜初估可創造200億元庶民商機。

侯友宜表示，今年振興活動推出「紙本加倍」與「數位加碼」兩大好康，「紙本加倍」推出「新北加倍券」，除提高加碼倍數、擴大適用範圍更持續以小面额方式發行，達到加倍送、加好用、加便利等效果。

侯友宜說，「數位加碼」預計辦理數位支付消費送購物金活動鼓勵民眾響應疫後新經濟，預估庶民經濟帶動200億元機。

市場處表示，「新北加倍券」推出三種方案共計31萬份，分別為20萬份500五倍券換購1000新北加倍券、10萬份1000元五倍券購2000新北加倍券，及1萬份5000元五倍券換購1萬元新北加倍券。

市場處表示，適用範圍包含新北轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等，預計招募超過1萬6000家適用商家。

市場處也說，也歡迎除百貨、商場、超市外其餘一般商業可透過加入在地商圈或商業會組織，納入加倍券適用店家。

市場處表示，新北加倍券將10月20起至31日開放新北市民於線上登錄，可選擇換購方案、兌領點，每組身分證僅能擇定一種方案登記，登記期間內皆可更改，11月8日將公布得獎名單，後續並以簡訊通知中獎人持身分證及紙本五倍券於11月19日至12月3日至指定地點兌領使用期限至明年4月30日止。