心血管疾病急性發作造成猝死遺憾，時有所聞。為什麼患者來不及求救？旁人為何會忽視緊急狀態？其實關鍵在於，大多數心臟疾病發作當下，患者其實很「安靜」--因為胸痛、胸悶、喘不過氣等等急性狀態，讓發病者根本沒有說話或是移動自己的的力氣。對此，心血管專科醫師提醒，如果見到患者在靜止狀態下突然冒汗，有時幾乎是「汗如雨下」，務必趕緊撥打119求救就醫。

桃園敏盛醫院心臟內科主任陳念中醫師指出，戲劇中常見到某個人情緒激動，就捧心喊痛的橋段。以冠心症心絞痛發作的情況來看，患者多在運動時突然覺得胸口緊縮、像是遭到千斤重壓、喘不過氣等，但通常休息3-5分鐘之後就好了，讓許多人輕忽就醫，很容易隨著時間持續惡化，終致惡化成急性心肌梗塞，危及性命。

●就醫時 如何描述「胸痛」很重要

一般來說，胸痛、胸悶是相當不精準的說法，從肌肉拉傷、胃食道逆流到急性心肌梗塞，都會胸部悶痛。越能精確說明，就越能幫助醫師找出病因。

同樣是胸痛，但是痛感有別，對應的問題也大不相同，需要患者配合說明，讓醫師更能迅速精準找出異狀原因。(圖/中時新聞網製作)

●延伸型胸痛加上冷汗直流就屬危急 快撥119

值得注意的是，心臟疾病發作時，若是除了胸痛還伴隨這些情況，就屬危急：

1.胸痛擴散到左手臂、肩頸部、下巴、牙齒，也有人連上腹部也有悶痛感。

2.喉嚨像被掐緊、嘴角發麻。

3.噁心、嘔吐、無力、頭暈。

4.大量冷汗。

醫師強調，這些情況都可能是急性心肌梗塞，必須在黃金救援時間內解除危機。不過重點是，受到這些症狀威脅的患者，根本已經無力求救。

旁人若是見到當事人即使靜止也全身是汗，就要意識到這是非常危急的狀態，患者可能已經休克，要速請119救援。因為急性心肌梗塞的黃金救援時間只有90分鐘，檢查、診斷可以提前在救護車上開始，救護員並會與醫院方面聯繫後續醫療，大大縮短檢測與處置時間。

●爬樓梯就胸悶別輕忽 延誤治療恐成急性發作未爆彈

許多人在心臟病急性大發作前，根本不知道自己早有問題。醫師強調，其實平日都有警訊，只是被人輕忽，旁人自然也無從得知原來當事人的身體早已出了狀況，才會在急性發作時措手不及。

對此，陳念中醫師提供心臟健康的小檢測方式，「對人體來說，爬樓梯或登高是心臟相當耗氧的活動，如果爬樓梯時很容易出現胸悶、胸痛，然後休息一下就恢復正常的狀態，就要警覺。」除此之外，定期健檢監測心血管、血壓數值，保持良好生活及運動習慣，都能避免心臟突然關機，降低致命風險。