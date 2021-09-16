不讓蘋果發表會專美於前，小米發布Xiaomi 11系列三款新成員，分別為Xiaomi 11T、Xiaomi 11T Pro，以及Xiaomi 11 Lite 5G NE，此三款新機小米瞄準國際市場，Xiaomi 11T、Xiaomi 11T Pro分別採用聯發科天璣1200 Ultra和高通Snapdragon 888，且不約而同，和蘋果一樣，打出電影級影像製作功能，頗有較勁感覺。

電影級拍攝成為近兩日新機的話題功能之一，蘋果在iPhone 13首次導入了支援杜比視界HDR拍攝的「電影級模式」，小米則是透過在Xiaomi 11T與Xiaomi 11T Pro提供一系列創新的「Cinemagic」電影級影像製作功能，較勁意味十足。

Xiaomi 11T 與小米11T Pro分別採用聯發科(2454)天璣1200 Ultra與高通Snapdragon 888。Xiaomi 11T Pro不僅具備強大的性能優勢，而且還配備了旗艦級的三鏡頭配置，配備專業級一億像素主鏡頭、2倍長焦微距鏡頭和120度超廣角鏡頭。不僅如此，Xiaomi 11T Pro擁有電影等級的計算攝影技術，具有一鍵式AI電影模式、8K錄影和HDR10+，讓用戶使用與數位相機相同的ISO 技術拍攝所需的素材。

小米Xiaomi 11T配備6.67吋支援120Hz的平面AMOLED螢幕，照相部分，Xiaomi 11T擁有強大的三鏡頭後置相機，包含1億像素超高解析度主鏡頭、120度超廣角鏡頭和2倍長焦微距相機，手機將此強大硬體結合一鍵式AI電影模式，只需單擊一下，即可展現專業電影級攝影師的技巧，包含時間靜止與滑動變焦等其他複雜的電影鏡頭，同時透過Audio Zoom(音源變焦) 功能感應極微小的聲音，將鏡頭聚焦後推進，就可完成一部電影級生活動態短片。

Xiaomi 11T Pro提供8GB+128GB、8GB+256GB及12GB+256GB三種容量版本，售價649歐元起；Xiaomi 11T提供8GB+128GB與8GB+256GB兩種容量版本，售價為499歐元起。

Xiaomi 11 Lite 5G NE則搭載6.55吋AMOLED的挖孔螢幕以及高通Snapdragon 778G 5G行動平台，支援10-bit TrueColor和Dolby Vision，照相部分，配備了6400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭和500萬長焦鏡頭，同時結合一系列AI驅動的攝影功能，包括一鍵式AI電影級影片濾鏡和新的VLOG模式等。