健和興(3003)自結前8月每股稅前盈餘為4.39元，由於終端客戶需求穩定，健和興表示，第4季營運可望維持高檔，並優於去年同期，今天早盤股價跳空開高。

健和興以生產綠能電工、汽機車(電動)、家電端子及連接器產品為主，由於健和興5G、能源及電動車充電樁產品線完整，順利搭上電動車需求攀升及各國基礎建設列車，今年業績展現強勁成長力道。

健和興自結8月營收達3.83億元，年成長32.09%，創下歷年同月新高，營業淨利為9182萬元，較去年同月躍升86.3%，單月稅前盈餘為7251萬元，較去年同月成長34.11%，主要是因業外損失受美金貶值影響，認列外幣評價損失1719萬元，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.47元，累計前8月合併營收達30.38億元，年增逾40%，為歷年同期新高，每股稅前盈餘為4.39元。

健和興表示，目前客戶訂單看起來還不錯，第4季營運可望維持高檔，並優於去年同期，全年業績可望挑戰歷年新高。